Пожар охватил лазурный автобус в Петербурге

В Санкт-Петербурге сгорел еще один пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Лазурный автобус горел недалеко от перекрестка с проспектом Народного Ополчения. Полыхало серьезно. Зато можно было погреться этим морозным петербургским утром», — говорится в сообщении.

Местные жители прозвали автобусы лазурными из-за характерного цвета кузова.

По данным МЧС, автобус уже потушили. Сведений о пострадавших не поступало.

Только в 2023 году в Санкт-Петербурге около 20 автобусов разных марок были уничтожены либо повреждены огнем. Отраслевые эксперты в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, в чем реальная причина проблем «лазурного» транспорта Северной столицы и может ли она привести к серьезным ЧП.

Ранее группа компаний «Волгабас» устроила отзыв партии своих автобусов в Санкт-Петербурге. На предприятии проведут дополнительную проверку в целях повышения уровня систем безопасности автобусов совместно с организациями-эксплуатантами.

Ранее под Санкт-Петербургом автобус с пассажирами загорелся на ходу.