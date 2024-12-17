В Подмосковье открыли движение по Мытищинской хорде

В Подмосковье запустили движение по Мытищинской хорде. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, открытие магистрали было важным и долгожданным. Дорога соединила Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским и Афанасовским, а также стала северным дублером МКАД.

«По сути, это дублер МКАД — северный участок разгрузится на 20%. Нагрузка на Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе снизится на треть», — заявил он.

Воробьев добавил, что за один день по трассе будет проезжать около 30 тыс. автомобилей, изменения затронут более 850 тыс. жителей региона. Он подчеркнул, что на трассе не будет шлагбаумов, что позволит увеличить пропускную способность. Губернатор отметил, что проезд можно будет оплачивать транспондерами, которые используются на других платных дорогах.

До этого Воробьев сообщил, что более 300 новых автобусов выйдут на маршруты «Мострансавто» до конца января. По его словам, это будут современные комфортабельные ЛиАЗы и «Фотоны».

Ранее глава автосоюза выступил против платного проезда для москвичей по МСД.