«АвтоВАЗ» начнет выпускать Lada Iskra «Черная пантера»

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начнет окрашивать автомобили Lada Iskra в новый яркий цвет «Черная пантера». Об этом сообщает паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».

«К палитре эмалей, используемых для окраски собираемых в тестовом режиме автомобилей Lada Iskra ( белый, серебристый, борнео), добавили эмаль «Черная пантера», — говорится в сообщении.

Lada Iskra будет продаваться в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В версии Cross появятся три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. До этого отмечалось, что для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Начало производства и продаж новой модели «АвтоВАЗа» Lada Iskra запланировано на весну 2025 года.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустил Lada Granta в новой люксовой комплектации.