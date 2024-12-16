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Стало известно, сколько новых Solaris собрано на бывшем заводе Hyundai

На бывшем заводе Hyundai с начала года собрали 20 тыс. новых Solaris

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Пресс-служба АГР

«Автомобильный завод АГР» (бывшее предприятие Hyundai в Санкт-Петербурге) сообщил о выпуске 20-тысячного экземпляра автомобилей Solaris.

«Юбилейным стал Solaris HC Prestige Smart в кузове синего цвета. Новый бренд Solaris был выведен на российский рынок в феврале 2024 года», — отмечается в сообщении АГР.

Собрать 20 тыс. машин на предприятии в Санкт-Петербурге удалось за 10 месяцев. По технологии полного цикла с штамповкой, сваркой, окраской и сборкой на заводе изготавливают седаны Solaris HS и Solaris KRS, кроссовер Solaris HC и хетчбэк Solaris KRX (ранее известные как Hyundai Solaris, Kia Rio, Hyundai Creta и Kia Rio X соответственно).

Юбилейный автомобиль Solaris HC снабжен двухлитровым мотором, автоматической трансмиссией и полным приводом.

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