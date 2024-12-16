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Автомобили Toyota начали красить в цвет Mazda

Toyota начала красить машины в фирменный цвет Mazda

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Toyota

Кроссоверы Toyota Corolla Cross 2025 модельного года начали красить в красный цвет, который для своих автомобилей использует компания Mazda. Об этом сообщает Motor.ru.

«Купить Toyota Corolla Cross в цвете Mazda смогут только американцы, причем это стандартный оттенок, доступный даже для простых комплектаций, а не прерогатива спецверсии», — отмечается в публикации.

В тот же цвет окрашивают кроссоверы Mazda CX-50, которые собираются на том же заводе Mazda Toyota Manufacturing в штате Алабама. Трехслойное покрытие Soul Red Crystal в нынешнем виде Mazda использует с 2016 года. Представитель Toyota подтвердил, что составы красок полностью совпадают.

Покрасить автомобиль в оттенок «чужого» бренда автопроизводители обычно предлагают в рамках программ индивидуализации: такую услугу, в частности, предлагают Porsche и BMW Individual.

Ранее стало известно, что «Москвич» покинул десятку наиболее продаваемых машин в России.

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