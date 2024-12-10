Названа дешевая альтернатива Lada Vesta

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал об особенностях седанов Chery Bonus 3, которые продавались в России в 2014–2015 годах. Сейчас подержанную машину можно купить за 400 тыс. рублей.

«Двигатель SQRD4G15 1.5 (109 л. с.) – с чугунным блоком. Поршневая группа очень стойкая, угар масла беспокоит только на пробегах за 200 тысяч км. Но вот помпа, термостат, катушки зажигания могут сдаться после 50 тысяч км. А ремень ГРМ – еще раньше», — сказал Зиновьев.

На пробеге 100 тыс. километров изнашивается механическая коробка передач. К этому сроку подходит и сцепление. Кузов начинал ржаветь после двух лет эксплуатации автомобиля.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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