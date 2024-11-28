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«АвтоВАЗ» оснастит Lada Niva новым мощным двигателем

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: семейство Lada Niva получит новый двигатель

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Lada

Семейство автомобилей Lada Niva получит новый бензиновый двигатель. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа» со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«Планируется и обновление популярных моделей, в том числе внедрение более современного 1,8-литрового двигателя на семействе Niva», — сказал топ-менеджер.

О том, когда именно автомобили с новым двигателем начнут поступать к дилерам, Соколов не уточнил.

До этого «АвтоВАЗ» начал устанавливать на внедорожники Lada Niva Travel новый трехспицевый руль.

На руле отсутствует надпись Airbag, которая обычно есть на всех рулях с водительской подушкой безопасности. Кроме того, на ободе руля имеются приливы под правильный хват.

Кроме того, «АвтоВАЗ» в течение двух лет обновит внедорожник Lada Niva Travel. Автомобиль получит новую решетку радиатора. Кроме того, внедорожник оснастят полностью светодиодными фарами. Это произойдет уже в 2025 году.

Ранее россиянам рассказали, когда покажут новый кроссовер Lada.

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