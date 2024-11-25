В Германии перечислили самые ненадежные новые машины

Немецкая организация по техническому надзору TUV признала Tesla Model 3 самым ненадежным новым автомобилем, сообщает Carscoops.

«Tesla Model 3 второй год подряд занимает последнее место в немецком исследовании надежности новых автомобилей. В отчете отмечена высокая частота проблем с фарами, тормозами и подвеской», — отмечается в публикации.

Model 3 заняла последнее место в рейтинге надежности среди автомобилей в возрасте 2–3 и 4–5 лет. В TUV отметили, что тормоза и подвеска являются проблемными узлами для электромобилей из-за их высокой массы, а также из-за того, что тормоза не получают достаточной нагрузки в процессе эксплуатации, потому что значительная часть тормозного усилия у электрокаров достигается за счет рекуперации энергии.

В возрасте 2–3 лет наиболее проблемными немецкий технадзор признал также Ford Mondeo и Skoda Scala, а среди машин 4–5 лет — Volkswagen Sharan и BMW 5 Series.

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