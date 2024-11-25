Сбивший пешеходов в Челябинске водитель неоднократно нарушал ПДД

Водитель автомобиля, который сбил группу пешеходов на перекрестке в Челябинске, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Выяснилось, что он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения», — сказано в сообщении.

Автомобиль BMW наехал на толпу пешеходов на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина, наезд попал на видео. Водителя помогли задержать другие автомобилисты, которые заблокировали его машину. У водителя BMW обнаружено 1,074 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. СК возбудил уголовное дело.

Ранее на видео сняли спящего за рулем водителя автобуса в Петербурге.