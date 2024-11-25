В Союзе автостраховщиков оценили идею увеличить штрафы за отсутствие ОСАГО

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) поддержали увеличение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО. Об этом сообщает RT. В РСА напомнили, что уже неоднократно озвучивали данную инициативу. По мнению специалистов, размер взыскания должен быть приближен к среднему размеру страховой премии.

В Союзе допускают, что человек, который единожды управлял автомобилем без полиса ОСАГО, мог просто забыть его оформить.

«Но если человек дважды был оштрафован за одно и то же нарушение, значит, он действительно некий злостный нарушитель и должен быть наказан уже в большем размере. Мы считаем, что данная инициатива должна будет способствовать улучшению ситуации на дорогах и росту приобретения полисов ОСАГО», — заявили в РСА.

25 ноября «Коммерсантъ» («Ъ») сообщил, что в России захотели в шесть раз увеличить штрафы за передвижение без ОСАГО. В РСА подсчитали, что без полиса ездят от 7 до 10% водителей, или от 2,5 до 3,6 млн человек. По данным издания, в Госдуме предложили увеличить размер взыскания за езду без указанного документа с 800 рублей до 5 тысяч. Инициативу поддержали в правительстве РФ и МВД.

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