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Россиянам объяснили, когда нужно промывать мотор в авто

Автоэксперт Колодочкин: промывать мотор нужно в подержанных автомобилях

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Алексей Майшев/РИА Новости

Многих российских водителей волнует вопрос, когда нужно промывать мотор в автомобиле. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на автоэксперта Михаила Колодочкина.

«Промывка не требуется, если вы – первый и единственный владелец своего автомобиля. Вы всегда меняли моторное масло согласно регламенту (или даже чаще). Вы уверены, что всегда заливали качественное масло и никогда не доливали что под руку попадется», — заявил он.

По мнению Колодочкина, проводить промывку следует в подержанных автомобилях с непрозрачной сервисной историей. Также эксперт предостерег от выполнения процедуры при помощи дизельного топлива.

До этого Колодочкин рассказал, с какими неисправностями автомобиля не любят связываться автосервисы.

По его словам, первое, это ремонт светодиодных фар. В автосервисах часто говорят, что фара неразборная и ее ремонт никакими нормативами не предусмотрен.

Кроме того, в автосервисах с неохотой берутся за ремонт стартеров и генераторов. Любому относительно солидному автосервису гораздо удобнее установить клиенту новую деталь, а не приводить в порядок старую.

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