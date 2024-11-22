Названы цены на обновленный кроссовер Omoda C5

Стоимость обновленного кроссовера Omoda C5 в базовой версии Fun в России стартует с отметки 2,5 млн рублей. Об этом сообщает quto.ru. Всего машина будет представлена в шести комплектациях.

В стандартное оснащение кроссовера входят кондиционер, камера заднего вида, датчики парковки, аудиосистема, круиз-контроль, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки, подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Топовая версия Supreme получила адаптивный круиз-контроль с помощником движения в пробках, контроль рядности движения, систему экстренного торможения, автоматическое управление дальним светом, люк в крыше, вентиляцию сидений. Цена такой машины составляет 3,26 млн рублей.

Модель получила новый дизайн решетки радиатора, бампера, а также более тонкие ходовые огни и т.д. В технической части нововведений нет.

Автомобиль будет по-прежнему оснащаться 147-сильным мотором на 1,5 л и вариатором. А вот версия Omoda C5 с AWD имеет двигатель на 1,6 л мощностью 150 л.с и 7-скоростной «робот» с двумя сцеплениями.

До этого стало известно, что Omoda C5 вошел в список самых популярных у россиянок автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Москву привезли первую партию кроссоверов Soueast S09.