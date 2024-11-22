Военный ворвался в машину к москвичке и ограбил, угрожая пистолетом

В Москве военнослужащий, участвовавший в СВО, сел в машину к женщине и ограбил ее на 25 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Нападение произошло 19 ноября. Женщина по имени Галина садилась в свою машину возле офиса и заметила подозрительного человека в военной форме.

«Незнакомец сел в машину за ней, закрыл дверь и потребовал не издавать громких звуков, иначе он выстрелит Галине в голову. Мужчина потребовал 25 тысяч рублей», — отмечается в публикации.

Автомобилистка предложила грабителю доехать до банкомата, чтобы снять наличные. В пути мужчина рассказал, что родом из Омска и недавно вернулся с СВО, но не может получить заработанные 3 млн рублей из-за утраты документов. После передачи денег мужчина скрылся, потерпевшая обратилась в полицию. Грабитель по имени Петр был вычислен по камерам видеонаблюдения и задержан. Выяснилось, что он действительно участник СВО, а в Москве лечился в госпитале. По его словам, деньги ему нужны были на билет домой.

Ранее стало известно, что в России готовится основа для создания системы кибербезопасности автомобилей.