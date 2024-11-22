Названы уязвимые к российским холодам автомобили

На российском авторынке есть несколько автомобилей, владельцы которых могут столкнуться с определенными проблемами в зимний период. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на представителя мультибрендового автосалона «Автомолл» Анатолия Михайлюту.

«У определенных моделей Jeep Cherokee есть проблемы с трансмиссией, которые проявляются особенно заметно, если система 4WD долгое время использовалась на сухом асфальте», — сказал автоэксперт.

Кроме того, автомобили с низким клиренсом могут иметь проблемы с проходимостью в условиях глубокого снега. Прежде всего, к ним относятся седаны Honda Accord или Toyota Camry.

Батареи электромобиля Nissan Leaf могут терять значительную часть своей емкости на холоде, что приводит к уменьшению дальности пробега. А для Тесла Model 3 зимой требуется больше энергии для обогрева, что тоже снижает запас хода.

У автомобилей Volkswagen Jetta и Ford Focus часто выходит из строя система отопления, что в некоторых случаях делает поездки невозможными.

До этого российским водителям посоветовали поменять моторное масло в автомобиле в преддверии зимы. Отказ от этой процедуры нередко приводит к повреждениям двигателя, поскольку в старой технической жидкости скапливаются продукты сгорания топлива, говорят эксперты. В итоге риск загустевания масла в мороз повышается. Смена масла особенно важна для старых машин. Для зимы водителям посоветовали выбирать синтетическую жидкость с низкой вязкостью.

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин заявил, что владельцам китайских автомобилей необходимо внимательно отнестись к подготовке машин к зиме.

Эксперт отметил, что перед наступлением холодов следует тщательно проверить уровень всех технических жидкостей, залить «зимнее» масло, а также поменять родные масляные фильтры на продукцию более популярных и проверенных временем брендов.

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