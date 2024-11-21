На видео попало, как 40-летний Mercedes выезжает из затопленного гаража в Испании

Автомобиль Mercedes-Benz W123 300D, принадлежащий жителю Валенсии Ивану Фелиси Рубно, был полностью затоплен, но смог самостоятельно выехать из гаража, после того как оттуда откачали воду. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

Наводнение в испанской Валенсии уничтожило десятки тысяч автомобилей, но машины, произведенные в середине прошлого века, остались целыми из-за отсутствия в них электронных компонентов, сообщает газета.

«На улице было полтора метра воды, представьте, какой был гараж, который тоже находится в зоне затопления», — цитирует издание собеседника.

По словам владельца автомобиля, единственное, что он сделал — это заменил аккумулятор, слил воду из двигателя и проверил масло. На кадрах видно, что машина в рабочем состоянии.

Известно, что модель Mercedes-Benz W123 300D выпускалась в период с 1976 по 1985 год, она оснащена турбодизельным двигателем мощностью 125 л.с. Седан не имеет сложных электронных компонентов, поэтому при простой замене батареи и стандартной настройке автомобиль пришел в рабочее состояние.

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