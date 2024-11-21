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Из-за голубиного помета 200 машин оказались заблокированными на парковке в Германии

В Германии 200 машин застряли на парковке из-за голубиного помета

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Pixabay

В Штутгарте (Германия) более 200 автомобилистов застряли на парковке после того, как там самопроизвольно сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает Bild.

После ее срабатывания на стоянке автоматически закрылись ворота и более 200 автомобилей оказались заблокированными в помещении. Сбой сигнализации произошел из-за короткого замыкания, вызванного голубиным пометом. При этом автоматического вызова пожарной охраны не произошло, и пожарные узнали о случившемся через два часа, а через три — начали спасательную операцию.

Для того, чтобы вызволить автомобили и их владельцев, пожарным пришлось прорезать ворота. Одна из автомобилисток после нескольких часов, проведенных на заблокированной парковке, обратилась к ее оператору с требованием пожизненного бесплатного права парковки в качестве возмещения ущерба.

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