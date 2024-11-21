Для Lada запатентованы фары новой формы

«АвтоВАЗ» запатентовал фары новой формы, которые не используются ни в одной из серийных моделей Lada. Об этом сообщает «Лада Онлайн» со ссылкой на базу данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

«АвтоВАЗ» запатентовал фары легкового автомобиля. Предположительно для рестайлинговой модели Lada Niva Travel», — отмечается в публикации.

На иллюстрации изображены фары, близкие по внешним очертаниям к оптике Lada Niva Travel. Внутри видны три секции с рефлекторами, в верхней части — светлая полоса ходовых огней.

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