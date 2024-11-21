Названы российские цены на автомобили SsangYong

Портал «Автовзгляд» опубликовал российские цены на модели KGM, которые раньше продавались под брендом SsangYong.

«Самым доступным в линейке KGM станет компактный кроссовер Tivoli — за него попросят 3,4 млн рублей. На ступеньку выше встанет Korando — 3,9 млн рублей. Torres оценивается в 4,6 млн рублей, а флагманский Rexton — в 5,6 млн рублей», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что продажи автомобилей KGM на российском рынке начнутся в первом квартале 2025 года.

Модели для РФ будут оснащаться бензиновыми двигателями и автоматическими коробками передач. Гарантия составит пять лет с ограничением по пробегу в 100 тыс. километров. Во второй половине 2025 года планируется локализовать сборку KGM в России.

Ранее сообщалось, что бывший завод Mercedes-Benz в России снова выпустил немецкие автомобили.