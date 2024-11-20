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Крымский мост перекрыли

Крымский мост перекрыли по неизвестной причине

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли по неизвестной причине. Об этом сообщается в Telegram-канале, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к сооружению.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

Движение было остановлено в 14:43 по мск.

Накануне издание Global Defense Corp сообщило, что Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. По данным журналистов, подобное решение было принято после получения разрешения США на удары по территории России ракетами ATACMS.

В августе глава главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ могут разрушить Крымский мост в ближайшие месяцы. По его словам, подобная мера якобы нуждается в «комплексном решении».

Ранее в Кремле ответили на угрозы уничтожения Крымского моста Украиной.

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