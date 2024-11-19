На видео попало, как краснодарцы устроили драку из-за ребенка прямо в автобусе

18 ноября в Краснодаре пассажир попросил женщину, чтобы ее ребенок не пачкал своей обувью его джинсы, в результате завязалась драка. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

По словам очевидцев, мужчина обратился с обычной просьбой, а женщина начала оскорблять его, употреблять нецензурную лексику и переходить на личности. На кадрах видно, как пассажирка сама набрасывается на мужчину, толкает и пинает его, сопровождая свои действия оскорблениями.

До этого на видео попало, как мужчина избил свою жену в автобусе в подмосковном Подольске. Инцидент произошел 17 ноября, момент избиения сняли очевидцы и выложили в социальные сети. На кадрах видно, как мужчина избивает жену, а пассажиры автобуса смотрят на происходящее. Мужчина пытался выйти на остановке, однако его жена была против, она убежала к кабине водителя, а другой пассажир не давал злоумышленнику пройти к пострадавшей. От вызова полиции женщина отказалась.

Ранее сообщалось, что на видео попало, как контролер подрался с подростками в подмосковной электричке.