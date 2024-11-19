Китайские автомобили FAW хотят производить в Поволжье

Концерн FAW ищет площадку для производства автомобилей в России. Об этом пишет издание KazanFirst со ссылкой на гендиректора FAW по России и СНГ Ли Юнцзюня.

На международном форуме «Ростки», посвященном взаимовыгодному сотрудничеству России и Китая, представитель FAW заявил, что компания рассматривает территорию Татарстана для производства автомобилей, а также планирует найти партнеров для местной сборки. Такое решение автокомпания приняла после падения спроса на автомобили FAW в России, связанного с повышением утилизационного сбора и процентных ставок Центробанка.

В России автокомпания FAW известна, прежде всего, продажей грузовиков, она работает с 2007 года, а с 2012 года поставляет небольшими партиями легковых автомобили.

Известно, что китайский автопроизводитель FAW в декабре 2024 года начнет продажи в России обновленного лифтбэка Bestune B70. Россиянам автомобиль предложат в трех комплектациях и с двумя двигателями на выбор.

Ранее сообщалось, что кроссовер MG ZS вышел на российский рынок по цене от 2,4 млн рублей.