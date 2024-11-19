На Крымском мосту возобновили движение автобусов из Крыма на Кубань. Об этом сообщили в Telegram-канале, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к сооружению.
«Движение пассажирских автобусов в направлении Керчь — Тамань возобновлено», — говорится в сообщении.
О приостановке движения по Крымскому мосту сообщалось в 17:00. Причины произошедшего не уточнялись.
5 ноября движение по Крымскому мосту также было временно ограничено. Автомобилистов призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
За день до этого движение вновь останавливали на 10 минут.
В конце августа министр транспорта РФ Роман Старовойт рассказал, что время досмотра одного автомобиля на Крымском мосту в среднем сократилось до шести минут. По его словам, на сооружении осуществляется круглосуточный мониторинг транспортной обстановки.
Ранее приставы назвали сумму задолженности обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту.