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На Крымском мосту возобновили движение автобусов

Движение автобусов из Крыма на Кубань возобновили на Крымском мосту

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Константин Михальчевский/РИА Новости

На Крымском мосту возобновили движение автобусов из Крыма на Кубань. Об этом сообщили в Telegram-канале, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к сооружению.

«Движение пассажирских автобусов в направлении Керчь — Тамань возобновлено», — говорится в сообщении.

О приостановке движения по Крымскому мосту сообщалось в 17:00. Причины произошедшего не уточнялись.

5 ноября движение по Крымскому мосту также было временно ограничено. Автомобилистов призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

За день до этого движение вновь останавливали на 10 минут.

В конце августа министр транспорта РФ Роман Старовойт рассказал, что время досмотра одного автомобиля на Крымском мосту в среднем сократилось до шести минут. По его словам, на сооружении осуществляется круглосуточный мониторинг транспортной обстановки.

Ранее приставы назвали сумму задолженности обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту.

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