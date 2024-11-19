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На видео попало, как полицейские Дубая на Lamborghini преследовали болид «Формулы-1»

В ОАЭ на видео попала погоня полиции за болидом «Формулы-1»

В Дубае на видео попало, как полиция на спорткарах Lamborghini пыталась поймать нарушителя на гоночном болиде «Формулы-1». Об этом пишет Telegram-канал No limits.

Сообщается, что события произошли около двух недель назад, но видео в соцсетях появилось недавно. На кадрах видно, как четыре белые патрульные машины преследуют нарушителя, который дрифтует на дороге и резко разворачивается. Однако для дубайских правоохранителей это не стало проблемой, на своих Lamborghini они мгновенно перестроились и, выполняя опасные маневры, продолжили преследование.

Известно, что полиция в Объединенных Арабских Эмиратах имеет элитное подразделение дорожной полиции со спорткарами Bentley, Porsche, Lamborghini и Ferrari, правда, такие автомобили патрулируют далеко не все районы города.

До этого американского полицейского уволили за секс с 40-летней женщиной в патрульном автомобиле во время службы. Также по результатам расследования был уволен и его коллега, 24-летний мужчина, который встречался на дежурстве с 26-летней женщиной.

Ранее сообщалось, что дрифтующая BMW въехала в толпу людей в Одинцово, пострадала женщина с коляской.

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