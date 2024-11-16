Geely начала продажи нового кроссовера Cowboy по цене Lada Niva Travel

Китайская компания Geely начала предварительные продажи кроссовера Cowboy, ориентированного на покупателей, предпочитающих активный отдых. Об этом сообщает carnewschina.com.

У автомобиля, созданного на основе компактного кроссовера Geely Icon, двухцветная окраска, он оснащен экспедиционным багажником с дополнительными фарами и боксами для хранения вещей на кузове. Один из них размещен на двери багажника и напоминает кожух запасного колеса. Этот бокс снабжен сливным отверстием и позволяет хранить там зонтики, дождевики и резиновые сапоги во время путешествий на природе. На кузове предусмотрены черные защитные накладки.

Длина кроссовера 4442 мм, колесная база — 2640 мм. Cowboy снабжен бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 181 л.с. и крутящим моментом 290 Нм.

Цены на Geely Cowboy начинаются от 96 тыс. юаней (1,3 млн рублей по курсу на момент публикации В России за такую сумму продается Lada Niva Travel).

Ранее россиянам рассказали об особенностях кроссовера Geely Cityray.