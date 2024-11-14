Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водитель фуры, обрушившей автомобильный мост в Крыму, спас людей

Mash: водитель грузовика, обрушившего мост под Джанкоем, спас несколько человек

Водитель грузовика, обрушившего мост под Джанкоем, смог спасти несколько человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Екатерина с семьей возвращались домой в село Завет-Ленинский. На подъеме увидели аварийный знак, сбавили скорость и приготовились заезжать на мост. На дороге не было света, понять, что что-то не так, смогли только благодаря водителю с фонариком. Если бы не он, машина бы упала на железнодорожные пути», — говорится в сообщении канала.

13 ноября 2024 года на участке трассы Джанкой — Маслово в Крыму произошло обрушение автомобильного моста. В это время на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Из салонов машин спасатели достали двух пострадавших. На следующий день стало известно, что из-за обрушения моста в Джанкойском районе Крыма между полуостровом и Запорожской областью приостановлены грузовые железнодорожные перевозки. Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств случившегося.

Позже губернатор республики Сергей Аксенов заявил, что обрушившийся автомобильный мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой – Маслово в Крыму планируется восстановить в 2025 году.

В конце августа 2024 года в Приморском крае за один день обрушились сразу два моста — около села Невское в Лесозаводском районе и в Чугуевском районе. В результате следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовные дела, в том числе по статье о превышении должностных полномочий.

Ранее автомобильный мост обвалился в Магадане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами