Водитель фуры, обрушившей автомобильный мост в Крыму, спас людей

Водитель грузовика, обрушившего мост под Джанкоем, смог спасти несколько человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Екатерина с семьей возвращались домой в село Завет-Ленинский. На подъеме увидели аварийный знак, сбавили скорость и приготовились заезжать на мост. На дороге не было света, понять, что что-то не так, смогли только благодаря водителю с фонариком. Если бы не он, машина бы упала на железнодорожные пути», — говорится в сообщении канала.

13 ноября 2024 года на участке трассы Джанкой — Маслово в Крыму произошло обрушение автомобильного моста. В это время на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Из салонов машин спасатели достали двух пострадавших. На следующий день стало известно, что из-за обрушения моста в Джанкойском районе Крыма между полуостровом и Запорожской областью приостановлены грузовые железнодорожные перевозки. Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств случившегося.

Позже губернатор республики Сергей Аксенов заявил, что обрушившийся автомобильный мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой – Маслово в Крыму планируется восстановить в 2025 году.

В конце августа 2024 года в Приморском крае за один день обрушились сразу два моста — около села Невское в Лесозаводском районе и в Чугуевском районе. В результате следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовные дела, в том числе по статье о превышении должностных полномочий.

Ранее автомобильный мост обвалился в Магадане.