Названа российская цена кроссовера Xcite X-Cross 8

В России кроссовер Xcite X-Cross 8 будет стоить 3,4 млн рублей. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

По данным портала, речь идет о топовой версии автомобиля. Сколько будет стоить кроссовер в базовой комплектации не сообщается. Производитель, «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший завод Nissan), уже начал отгрузку автомобилей в дилерскую сеть.

Новинка оснащается турбированным двигателем объемом 1,6 л. мощностью 150 л.с., 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями 7DCT, полным приводом и независимой подвеской.

Автомобиль оснащается водительским креслом с регулировками в шести направлениях, обогревом и вентиляцией. На передней панели расположены три экрана: помимо комбинации приборов и дисплея медиасистемы, отдельный сенсорный экран предназначен для управления климатической установкой. В семиместной конфигурации объем багажника кроссовера составляет 193 л.

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