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Для постройки 1000-сильного гиперкара Dodge в США разобрали 5 машин

В США 1000-сильный внедорожник Dodge продадут на аукционе

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Dodge

На тюнинг-шоу SEMA в США представили кастомный автомобиль Dodge Power Wagon, мощность которого составила 1000 л.с. Об этом сообщает журнал «Авто.ру».

Внедорожник собран из пяти автомобилей, в нем установлен двигатель Mopar Hellephant V8 объемом семь литров, свою колоссальную мощность он развивает благодаря компрессору. У машины 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, передающая тягу на все 4 колеса, диаметр которых составляет 37 дюймов.

Подвеска транспортного средства увеличена на 83 миллиметра, за кабиной с двумя рядами сидений установлена грузовая платформа с креплением для аварийного колеса. Интерьер внедорожника сделан из натуральной кожи и замши. Установлены два кресла без подголовников, а сам автомобиль оснащён цифровой приборной панелью и современными системами кондиционирования и мультимедиа.

Сообщается, что Dodge Power Wagon будет продан на аукционе в январе 2025 года. Средства, вырученные с продажи, пойдут на благотворительность.

Ранее сообщалось, что внедорожник-конструктор из Mazda и УАЗ выставили на продажу в Барнауле.

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