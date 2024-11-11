Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МКАД перекрыли из-за массового ДТП

На МКАД произошло массовое ДТП, движение парализовано

close
Александр Вильф/РИА Новости

На МКАД из-за массовой аварии оказалось затруднено движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 84 км МКАД (в районе съезда №84) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей», — говорится в публикации.

На месте инцидента работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет.

В результате ДТП автомобили могут двигаться только по двум полосам. В Дептрансе посоветовали искать пути объезда пробки.

До этого в Тверской области на платной трассе «Москва-Санкт – Петербург» на видео попал взрыв после столкновения автоцистерны с битумом и фуры. Водитель одного из грузовиков вопреки запретам остановился на обочине скоростной магистрали. Второй отвлекся и столкнулся со стоящим автомобилем.

Неделей ранее в Саратовской области произошло жесткое ДТП с автобусом и пятью легковыми автомобилями. В результате ДТП пострадал как минимум один человек — это мужчина, который находился в Lada Priora. Его госпитализировали.

Ранее на МКАД произошло массовое ДТП с тремя грузовиками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами