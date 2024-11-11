МКАД перекрыли из-за массового ДТП

На МКАД из-за массовой аварии оказалось затруднено движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 84 км МКАД (в районе съезда №84) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей», — говорится в публикации.

На месте инцидента работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет.

В результате ДТП автомобили могут двигаться только по двум полосам. В Дептрансе посоветовали искать пути объезда пробки.

До этого в Тверской области на платной трассе «Москва-Санкт – Петербург» на видео попал взрыв после столкновения автоцистерны с битумом и фуры. Водитель одного из грузовиков вопреки запретам остановился на обочине скоростной магистрали. Второй отвлекся и столкнулся со стоящим автомобилем.

Неделей ранее в Саратовской области произошло жесткое ДТП с автобусом и пятью легковыми автомобилями. В результате ДТП пострадал как минимум один человек — это мужчина, который находился в Lada Priora. Его госпитализировали.

Ранее на МКАД произошло массовое ДТП с тремя грузовиками.