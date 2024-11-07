Стали известны самые популярные новые автомобили в октябре в России

В десятку лидеров по продажам в этом месяце вошли автомобили марки Lada, Geely, Changan, Toyota. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

«По итогам октября нынешнего года в нашей стране было реализовано 171 179 новых легковых машин, что на 52,4% больше, чем в том же месяце 2023-го. Лидерство на российском рынке со значительным отрывом сохраняет отечественная марка Lada, на долю которой в середине осени пришлось более 26% от общего объема, что в количественном выражении составляет 44 812 проданных автомобилей, при этом год назад (в октябре 2023-го) доля Lada превышала 30%», — сообщили в издании.

Бренд Haval сохраняет лидерство среди иностранных брендов: в октябре продано почти 24 тыс. машин. Остаются популярными на российском рынке три китайских бренда: Geely, Chery и Changan. Белорусско-китайский бренд Belgee занял шестое место в рейтинге с показателем в 4 тыс. единиц, результаты этой компании выросли в 20 раз. В десятке лучших также оказались Omoda (4186 машин), Jetour (4020 шт.), Toyota (3516 шт.) и Exeed (3 424 шт.). При чём Toyota не попадала в список с марта текущего года, а Omoda и Exeed, хоть и остаются в рейтинге, показывают отрицательную динамику.

С начала года в России продали 1,3 млн новых легковушек, почти на 60% больше, чем за тот же период в 2023 году. Первенство рейтинга среди моделей принадлежит автомобилям семейства Lada Granta, в октябре их продали более 21 тыс. машин — на 14,6% больше, чем годом ранее.

Ранее сообщили, что в Арабских Эмиратах начали предлагать российские Lada официально.