Россиянам рассказали, ждать ли роста стоимости обучения в автошколах

Переход занятий в российских автошколах в онлайн-формат не должен привести к повышению стоимости обучения. Об этом рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, передает Pravda.Ru.

По его словам, если рассмотреть себестоимость онлайн-обучения, автошколы могут даже сократить расходы на его организацию.

«Купить оборудование и организовать трансляцию гораздо дешевле, чем снимать помещение и платить за аренду», — пояснил Кадаков.

Если стабильно использовать купленное оборудование в течение длительного срока, расходы автошкол окупятся, добавил эксперт. Однако он напомнил, что экзаменационную часть обучающимся все равно нужно будет сдавать очно.

В начале ноября сообщалось, что министерство просвещения России хочет ввести возможность для будущих водителей обучаться дистанционно. Согласно инициативе, процесс обучения будет проходить через государственные информационные системы, в которых нужно будет авторизовываться на портале госуслуг.

По мнению президента Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяны Шутылевой, нововведение поможет сэкономить время, а также их расходы на обучение как автошкол, так и самих обучающихся на права.

Ранее автоэксперт говорил, что обучение в российских автошколах должно подешеветь.