Крымский мост перекрыли

На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной ситуации на подходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие», — говорится в публикации.

Причины перекрытия дороги не уточняются. До этого в очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находились 230 машин.

Также движение автотранспорта по Крымскому мосту останавливали 25 октября.

В конце августа министр транспорта РФ Роман Старовойт рассказал, что время досмотра одного автомобиля на Крымском мосту в среднем сократилось до шести минут. По его словам, на сооружении осуществляется круглосуточный мониторинг транспортной обстановки.

Тем временем представитель Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что для Киева больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях.

Ранее в Москве водителей предупредили об опасностях на дорогах.