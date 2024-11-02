Продажи новых авто в РФ в январе – октябре выросли на 50%

В России за 10 месяцев 2024 года было продано почти на 50% больше автомобилей, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минпромторга РФ.

«По итогам января – октября 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1,54 млн новых автомобилей (до трех лет), что на 48% больше показателей аналогичного периода прошлого года (1 042 014 штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 678 тысяч штук, что на 31% больше показателей января – октября 2023 года», – отметили в Минпромторге РФ.

Объем рынка в сегменте легковых автомобилей за январь – октябрь составил 1,3 миллиона машин (плюс 58% в годовом выражении).

До этого стало известно, что по итогам октября стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 2–5% после повышения утилизационного сбора, поднятия ключевой ставки и ослабления курса рубля.

Заместитель главы АГ «Авилон» по продажам новых машин Ренат Тюктеев отметил, что данная динамика на рынке действительно наблюдается. Однако, по его словам, в среднем цена на новые машины выросла на 3–5%.

Тюктеев добавил, что российские автодилеры по-разному отреагировали на повышение ставок утильсбора. Тем не менее, подчеркнул эксперт, общая динамика свидетельствует о незначительном росте стоимости новых автомобилей.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина обвинила идею повышения утильсбора на автомобили в разгоне инфляции.