Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продажи новых авто в РФ в январе – октябре выросли на 50%

В РФ продажи новых машин выросли за десять месяцев на 50%

close
Илья Наймушин/РИА Новости

В России за 10 месяцев 2024 года было продано почти на 50% больше автомобилей, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минпромторга РФ.

«По итогам января – октября 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1,54 млн новых автомобилей (до трех лет), что на 48% больше показателей аналогичного периода прошлого года (1 042 014 штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 678 тысяч штук, что на 31% больше показателей января – октября 2023 года», – отметили в Минпромторге РФ.

Объем рынка в сегменте легковых автомобилей за январь – октябрь составил 1,3 миллиона машин (плюс 58% в годовом выражении).

До этого стало известно, что по итогам октября стоимость новых автомобилей в России увеличилась на 2–5% после повышения утилизационного сбора, поднятия ключевой ставки и ослабления курса рубля.

Заместитель главы АГ «Авилон» по продажам новых машин Ренат Тюктеев отметил, что данная динамика на рынке действительно наблюдается. Однако, по его словам, в среднем цена на новые машины выросла на 3–5%.

Тюктеев добавил, что российские автодилеры по-разному отреагировали на повышение ставок утильсбора. Тем не менее, подчеркнул эксперт, общая динамика свидетельствует о незначительном росте стоимости новых автомобилей.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина обвинила идею повышения утильсбора на автомобили в разгоне инфляции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами