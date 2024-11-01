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Выяснилось, как подготовить кузов машины к суровым морозам

Автоэксперт Кукарин перечислил пять способов подготовки кузова авто к зиме

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Shutterstock

Не стоит пренебрегать подготовкой кузова автомобиля к морозам. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя двух станций кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service Ярослава Кукарина.

«Я рекомендую начать подготовку кузова к холодным месяцам с осмотра авто снизу — на подъемнике или яме. Важно определить, есть ли повреждения различных защитных кожухов, подкрылок, тормозных трубок, а также защиты двигателя», — сказал эксперт.

По его словам, надо почистить внутренние полости машины: лонжероны, пороги. Хорошей профилактикой будет добавить антикоррозионные составы в скрытые полости.

Далее следует осмотреть снаружи кузов на предмет ржавчины. При ее наличии надо обработать участок преобразователем и подкрасить. Также можно лить краской конкретные повреждения лакокрасочного покрытия, чтобы весной не появилась ржавчина на кузове.

До этого Кукарин заявил, что цены на услуги по покраске автомобилей за год выросли на четверть. По его словам, это связано как с подорожанием материалов, так и с ростом стоимости нормо-часа.

На цены оказывает серьезное влияние и кадровый голод в отрасли. Автосервисы вынуждены поднимать зарплаты мастерам, чтобы удержать квалифицированных сотрудников. Отсюда рост стоимости нормо-часа на станциях технического обслуживания, пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что цены на ремонт автомобилей в России снова поднимутся к концу года.

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