Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Краснодаре водитель протаранил три машины ДПС во время погони и попал на видео

В Краснодаре водитель Mazda протаранил заслон из машин ДПС и попал на видео

В Краснодаре водитель Mazda без номеров протаранил заслон из автомобилей ДПС, пытаясь уйти от погони. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«В ходе преследования на улице Бородинской водитель иномарки столкнулся с тремя патрульными автомобилями и скрылся с места ДТП. Один из пассажиров попытался убежать, но был задержан. Водитель с другим пассажиром продолжили движение», — отмечается в сообщении.

Госавтоинспекторам удалось остановить автомобиль только после выстрелов по колесам, 22-летнего водителя и его пассажиров задержали. Их привлекли к ответственности за сопротивление полиции. На водителя составили четыре административных протокола за нарушение ПДД, в том числе за выезд на встречную полосу, несоблюдение требований знаков, управление автомобилем при лишении водительских прав, невыполнение требования инспектора ДПС об остановке.

В ходе погони водитель Mazda прорвался через заслон из патрульных автомобилей, который полицейские устроили на его пути, уточняет Readovka.

Ранее стало известно, какие нововведения ожидают российских водителей в ноябре 2024 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами