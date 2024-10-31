В Краснодаре водитель протаранил три машины ДПС во время погони и попал на видео

В Краснодаре водитель Mazda без номеров протаранил заслон из автомобилей ДПС, пытаясь уйти от погони. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«В ходе преследования на улице Бородинской водитель иномарки столкнулся с тремя патрульными автомобилями и скрылся с места ДТП. Один из пассажиров попытался убежать, но был задержан. Водитель с другим пассажиром продолжили движение», — отмечается в сообщении.

Госавтоинспекторам удалось остановить автомобиль только после выстрелов по колесам, 22-летнего водителя и его пассажиров задержали. Их привлекли к ответственности за сопротивление полиции. На водителя составили четыре административных протокола за нарушение ПДД, в том числе за выезд на встречную полосу, несоблюдение требований знаков, управление автомобилем при лишении водительских прав, невыполнение требования инспектора ДПС об остановке.

В ходе погони водитель Mazda прорвался через заслон из патрульных автомобилей, который полицейские устроили на его пути, уточняет Readovka.

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