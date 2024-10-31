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Chery рассказала о системах безопасности Tiggo 4

Chery назвала три системы безопасности Tiggo 4 для России

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Chery

Обновленный Chery Tiggo 4 получил кузов с каркасом из высокопрочной стали, семь подушек безопасности и набор электронных систем помощи водителю (ADAS). Об этом сообщает пресс-служба Chery.

«В новом кроссовере Tiggo 4 установлены семь подушек безопасности, включая двойные фронтальные, боковые в первом ряду, шторки и центральную между водителем и пассажиром», — отмечается в сообщении Chery.

Из высокопрочных сортов стали изготовлено более 60% кузовных деталей автомобиля. Для Chery Tiggo 4 предусмотрены двойные фронтальные подушки безопасности, боковые подушки для водителя и переднего пассажира, а также шторки и центральная подушка безопасности между водителем и пассажиром.

В число систем помощи водителю входит функция автоматического экстренного торможения, система мониторинга слепых зон, система предупреждения о перекрестном движении сзади.

Ранее «Газета.Ru» перечислила нововведения, которые ждут российских автомобилистов в ноябре.

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