Перечислены самые востребованные новинки российского авторынка

Среди автомобилей, обновленных в 2024 году, самыми востребованными на российском рынке стали Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Atlas нового поколения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Авто.ру Бизнес».

«Среди абсолютных новинок, недавно представленных на российском рынке, наибольшим интересом покупателей пользуется Jetour T2 (4 млн рублей). Следом идут Jaecoo J8 (4,77 млн рублей) и GAC GS3 (2,52 млн рублей)», — отмечается в публикации.

Средняя стоимость обновленного Haval Jolion в России составляет 2,5 млн рублей, Chery Tiggo 7 Pro Max стоит 2,98 млн рублей, новый Atlas — 3,54 млн рублей.

До этого были перечислены основные конкуренты внедорожника Tank 400. Среди них — внедорожники Oting, BAIC и другие модели Tank, которые уже продаются в России.

Ранее стало известно, какие нововведения ждут российских автомобилистов в ноябре.