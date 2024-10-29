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Автоэксперт рассказал о минусах китайских шин

Эксперт Иванский: китайские шины требуют более частой регулировки схода-развала

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Массовый переход автовладельцев на китайские шины выявил один из недостатков такой резины — она требует более частой регулировки схода-развала. Об этом агентству «Прайм» рассказал операционный директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Илья Иванский.

Компания проанализировала 320 тысяч сервисных операций, проведенных с 2021 по 2024 год. По итогам исследования выяснилось, что услугой регулировки углов установки колес стали пользоваться в два раза чаще.

По мнению Иванского, популярность китайских шин связана с ситуацией на рынке. Качественный комплект резины вырос в цене примерно вдвое. При этом при правильной регулировке углов установки колес шины могут прослужить минимизации износа шин, отметил эксперт.

«Условно, человек рассуждает так: лучше отдать 2-3 тысячи рублей за регулировку, чем приблизить замену всего комплекта», — сказал Иванский.

Накануне главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, что среди китайских шин есть неплохие варианты. Однако, по его словам, в целом они не дотягивают до мировых и даже российских.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать зимние шины.

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