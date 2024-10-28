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Появилось видео, как на МКАД водитель «Газели» спасся от наезда лихача

На МКАД водитель «Газели» спасся от наезда, отпрыгнув за ограждение

На МКАД водитель Lada, совершавший опасные маневры, едва не сбил водителя стоящей на обочине «Газели». Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

Авария произошла 25 октября на 100-м километре МКАД (в районе парка Лосиный Остров, между пересечениями МКАД с Щелковским и Ярославским шоссе). На кадрах видно, что водитель «Газели» остановился на обочине, включив аварийную сигнализацию. Водитель легкового автомобиля двигался на большой скорости в потоке машин, резко перестраиваясь из ряда в ряд.

Оказавшись в правом ряду, он решил объехать притормозившую фуру, и съехал на обочину, где врезался в «Газель». Водитель «Газели» за мгновение до столкновения успел отпрыгнуть от своей машины за ограждение трассы. Затем на месте ДТП возник пожар.

Ранее в Киргизии семь машин прорвались в недостроенный тоннель и застряли там из-за снежной лавины.

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