Появилось видео, как на МКАД водитель «Газели» спасся от наезда лихача

На МКАД водитель Lada, совершавший опасные маневры, едва не сбил водителя стоящей на обочине «Газели». Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

Авария произошла 25 октября на 100-м километре МКАД (в районе парка Лосиный Остров, между пересечениями МКАД с Щелковским и Ярославским шоссе). На кадрах видно, что водитель «Газели» остановился на обочине, включив аварийную сигнализацию. Водитель легкового автомобиля двигался на большой скорости в потоке машин, резко перестраиваясь из ряда в ряд.

Оказавшись в правом ряду, он решил объехать притормозившую фуру, и съехал на обочину, где врезался в «Газель». Водитель «Газели» за мгновение до столкновения успел отпрыгнуть от своей машины за ограждение трассы. Затем на месте ДТП возник пожар.

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