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Chery Tiggo 7 Pro сгорел в Подмосковье во время тест-драйва

В Подмосковье во время тест-драйва сгорел Chery Tiggo 7 Pro

В Подмосковье китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro сгорел во время тест-драйва. Об этом сообщает Readovka.

Пожар произошел в Одинцово. На автомобиле для тест-драйва выехала компания друзей. По дороге автомобиль загорелся. Людям удалось спастись, но машина выгорела полностью и восстановлению не подлежит.

Возможно, у нового автомобиля произошло замыкание в двигателе, указывает Readovka. Точные причины пожара пока неизвестны. Стоимость нового кроссовера Chery Tiggo 7 Pro достигает 4 млн рублей.

На снятых очевидцами кадрах видно, что стоящий на обочине автомобиль полностью охвачен огнем.

До этого в Башкирии попал на видео момент возгорания автомобиля Ford Mondeo во время движения.

Ранее стало известно, что россиянам начали аннулировать ЭПТС на машины из-за мошенничества при растаможке.

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