Названы ошибки, которые допускают все водители при шиномонтаже

Начальник отдела техподдержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант») Алексей Стасюк перечислил «Российской газете» пять ошибок во время шиномонтажа.

«При самостоятельной замене колес первое, на что стоит обратить внимание — это наличие подходящего инструмента, надежного домкрата, противооткатных упоров, а также просторной ровной площадки, на которой предстоит выполнять работы. Любое неосторожное движение может привести к падению автомобиля», — сказал эксперт.

Кроме того, он сообщил, что не стоит самостоятельно ремонтировать проколотую шину, например, с помощью жгутов. Необходимо обратиться в шиномонтаж, чтобы покрышку отремонтировали специальными пластырями.

Кроме того, если шины направленные (протектор в виде «ёлки»), то они монтируются согласно надписи «Rotation». Если ассиметричный рисунок протектора - на шине надпись «Inside» и «Outside» - они подскажут, какой стороной шина должна быть ориентирована на самом диске.

Если шины хранятся в сборе с дисками, проводить балансировку всего комплекта рекомендуется перед каждым сезоном. В процессе эксплуатации шины установленные грузики могут отлететь, что приводит к появлению дисбаланса.

Также не стоит перетягивать колесные болты. При необходимости снятия колеса его болты могут попросту не отвернуться ключом, который возите с собой.

До этого эксперт «Авто.ру» Валерий Арутин заявил, что для поездок по городу лучше подойдут фрикционные зимние шины, так называемые липучки. Они обеспечивают более высокую устойчивость на мокром и сухом асфальте и создают меньше шума.

Шипованные шины – идеальный выбор для поездок по заснеженным и обледенелым дорогам, посоветовал Арутин. Если водитель часто бываете за городом или передвигается по дорогам, которые не чистят от снега и льда, стоит рассмотреть этот вариант.

При выборе шин нужно обращать внимание на размерность, износостойкость и грузоподъемность, а также следить за тем, чтобы на всех колесах автомобиля были установлены шины одной модели.

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