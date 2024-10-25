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Названы ошибки, которые допускают все водители при шиномонтаже

Автоэксперт Стасюк перечислил пять критических ошибок при шиномонтаже

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Алексей Майшев/РИА Новости

Начальник отдела техподдержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант») Алексей Стасюк перечислил «Российской газете» пять ошибок во время шиномонтажа.

«При самостоятельной замене колес первое, на что стоит обратить внимание — это наличие подходящего инструмента, надежного домкрата, противооткатных упоров, а также просторной ровной площадки, на которой предстоит выполнять работы. Любое неосторожное движение может привести к падению автомобиля», — сказал эксперт.

Кроме того, он сообщил, что не стоит самостоятельно ремонтировать проколотую шину, например, с помощью жгутов. Необходимо обратиться в шиномонтаж, чтобы покрышку отремонтировали специальными пластырями.

Кроме того, если шины направленные (протектор в виде «ёлки»), то они монтируются согласно надписи «Rotation». Если ассиметричный рисунок протектора - на шине надпись «Inside» и «Outside» - они подскажут, какой стороной шина должна быть ориентирована на самом диске.

Если шины хранятся в сборе с дисками, проводить балансировку всего комплекта рекомендуется перед каждым сезоном. В процессе эксплуатации шины установленные грузики могут отлететь, что приводит к появлению дисбаланса.

Также не стоит перетягивать колесные болты. При необходимости снятия колеса его болты могут попросту не отвернуться ключом, который возите с собой.

До этого эксперт «Авто.ру» Валерий Арутин заявил, что для поездок по городу лучше подойдут фрикционные зимние шины, так называемые липучки. Они обеспечивают более высокую устойчивость на мокром и сухом асфальте и создают меньше шума.

Шипованные шины – идеальный выбор для поездок по заснеженным и обледенелым дорогам, посоветовал Арутин. Если водитель часто бываете за городом или передвигается по дорогам, которые не чистят от снега и льда, стоит рассмотреть этот вариант.

При выборе шин нужно обращать внимание на размерность, износостойкость и грузоподъемность, а также следить за тем, чтобы на всех колесах автомобиля были установлены шины одной модели.

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