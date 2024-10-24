Hyundai Creta жестко перевернула черный Gelaendewagen в Москве и попала на видео

На Угрешской улице в Москве Hyundai Creta опрокинул черный внедорожник Mercedes-Benz G-Class. Видеозапись момента ДТП опубликована в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На кадрах видно, что водитель черного внедорожника Mercedes на большой скорости пересекает проезжую часть по диагонали, наезжая на обозначенные разметкой островки безопасности. В этот момент в него врезался белый кроссовер Hyundai Creta, ехавший в левом ряду. От удара Mercedes опрокинулся набок, протаранил пластиковый блок у разделительного барьера и ударился о фуру. Hyundai развернуло поперек проезжей части. Другие автомобили успели остановиться.

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