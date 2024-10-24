Chery показала новый кроссовер Tiggo 4 для России

Компания Chery опубликовала фото обновлённого кроссовера Tiggo 4 для российского рынка. Как сообщает пресс-служба бренда, продажи кроссовера стартуют в ближайшее время.

Дизайн передней части Chery выполнен в новом стиле. Решётка радиатора имеет сложную форму - основной многоугольник, который продолжается по бокам до вертикальных вставок в бампере. Рисунок имитирует россыпь звезд, а графика задних фонарей стилизована под тигровый окрас.

Автомобиль будет предлагаться с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатой коробкой DCT.

До этого стало известно, что полноприводная версия кроссовера Kaiyi X7 Kunlun появится позднее запланированного. Ориентировочно версия появится в середине 2025 года.

Компания Kaiyi начала продажи России нового среднеразмерного кроссовера Kaiyi X7 Kunlun в феврале 2024 года. Автомобили собираются на заводе «Автотор» в Калининграде.

Длина кроссовера 4710 мм, колесная база — 2800 мм. Автомобиль будет доступен с двумя силовыми установками. Максимальная мощность турбомотора 1.6 — 186 л.с., двухлитровый двигатель выдает 238 л.с. И тому, и другому полагается роботизированная семиступенчатая коробка передач. Автомобиль можно заправлять бензином Аи-92.

Ранее сообщалось, что в Китае появится уникальный кроссовер Hyundai.