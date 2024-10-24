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Россиянам рассказали, как правильно ездить на машине зимой

Автоэксперт Сапцов назвал пять опасностей на зимней дороге

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Руководитель образовательной траектории в цифровой автошколе «Баранка» Дмитрий Сапцов рассказал «Ленте.ру», какими опасностями грозит зимняя езда на автомобиле.

«Главное правило зимней езды — нештатную ситуацию легче избежать, чем бороться с ее последствиями. Лучше заранее снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля или объехать опасный участок, чем пытаться избежать заноса, сноса или столкновения», — заявил Сапцов.

Кроме того, любое резкое нажатие на газ, тормоз или неаккуратная работа рулем могут привести к потере контакта колес с дорогой и спровоцировать опасную ситуацию. Во избежание подобного эксперт посоветовал максимально плавно трогаться с места.

Также эксперт призвал автомобилистов быть готовыми к сюрпризам. Обледенелые участки дороги могут возникать внезапно — в таких случаях некоторые паникуют и стараются вернуть автомобиль на нужную траекторию резкими движениями руля, чем только усугубляют ситуацию, которая может вылиться в опрокидывание машины в кювет или выезд на «встречку».

Наконец, следует вовремя менять щетки стеклоочистителей и возить с собой стеклоомывающую жидкость.

До этого директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров заявил, что россияне будут все реже сталкиваться с проблемами в эксплуатации китайских автомобилей в зимнее время года.

«За последние год-полтора практически все автопроизводители в той или иной мере адаптировали свои машины к погодным условиям России. В модели были добавлены зимние опции, у некоторых увеличили объемы бачков стеклоомывателей и емкости аккумуляторных батарей», — заявил он.

Петров также перечислил основные причины, почему китайский автомобиль может не заводиться зимой. Среди них: редкие поездки, в результате чего разряжается аккумулятор, заправка машины топливом низкого качества, а также непрофессионально установленные охранные системы, которые разряжают аккумулятор за 2-3 дня простоя.

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