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Названы сроки начала продаж внедорожника Tank 400 в России

Российские продажи рамного внедорожника Tank 400 начнутся в 2025 году

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Рамный внедорожник Tank 400 выйдет на российский рынок в 2025 году. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на руководителя по маркетингу «Хавейл Мотор Рус» Александра Зубика.

Сейчас Tank 400 выпускается с гибридной силовой установкой, которая ранее появилась на Tank 500 Hi4-T. Бензиновый турбомотор 2.0 развивает 252 л.с. и выдает 380 Нм крутящего момента. С ним агрегатирована 9-ступенчатая автоматическая коробка передач и электродвигатель. В наличии понижающая передача. Суммарная мощность силовой установки составляет 408 л.с. Тяговый аккумулятор позволяет проехать 105 км только на электричестве.

Кроме того, скоро появится новая версия внедорожника Tank 400 с дизельным двигателем. Модель получит турбодизель объемом 2,4 литра мощностью 186 л.с. Ожидается, что автомобили с дизельными моторами отправятся на экспорт.

Tank 400 — внедорожник с рамной конструкцией и дорожным просветом 224 мм. Длина автомобиля составляет 4985 мм при колесной базе 2850 мм. Углы въезда и съезда — 33 и 30 градусов.

Ранее сообщалось, что в Россию привезут три новых кроссовера Omoda и Jaecoo.

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