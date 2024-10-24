Автовладельцы рассказали, что сломалось в «Москвиче 3» за 100 тыс. км пробега

По результатам длительной эксплуатации кроссоверов «Москвич 3» их владельцы массово столкнулись с морганием экрана медиасистемы, а в отдельных случаях — с поломкой двигателя, быстрым выходом из строя ремня генератора и другими поломками. Об этом сообщает «Российская газета», изучившая отзывы автовладельцев.

«Повальный» характер носит ситуация с моргающим экраном мультимедиа, которую некоторым удалось решить путем перепрокладки проводки. Единичные случаи по быстрому выходу из строя ремня генератора, камеры заднего вида/кругового обзора, сальник привода, шаровой опоры», — перечисляет издание.

У тех автомобилей, которые эксплуатировались на газе, в отдельных случаях наблюдался прогар клапанов, один из владельцев, проехавший на «Москвиче» более 100 тыс. км, сообщил, что менял только расходные материалы, и неисправностей за время эксплуатации не произошло. На еще одном автомобиле, проехавшем 106 тыс. км, лопнул люк в крыше. При этом владелец не сообщил, по какой именно причине.

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