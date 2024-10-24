Стало известно, как лучше подготовить машину к зиме

Есть семь простых способов подготовить автомобиль к зиме. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора международной сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

«Первое, что необходимо сделать при подготовке авто к сезону холодов — сменить резину. Заранее проверьте состояние резины, если планируете эксплуатировать ее не первый год. Глубина протектора должна быть не менее 4 мм», — сказал Родионов.

Кроме того, необходимо проверить аккумулятор. Надо обратить внимание на уровень электролита и проверить заряд. Уровень должен быть не ниже отметки минимум, а заряд — ниже 12 Вольт.

Также следует убедиться, что уровни всех техжидкостей в автомобиле соответствуют норме. Речь идет о моторном и трансмиссионном масле, антифризе, тормозной жидкости.

По словам эксперта, также полезно перед зимой пройти полную диагностику на сертифицированном современном СТО. Проверьте основные системы автомобиля и убедитесь в исправности агрегатов.

Не лишне будет заменить щетки стеклоочистителя перед снежным периодом.

Перед наступлением холодов следует проверить печку. Примерно за 10 минут ее работы на средней интенсивности в салоне должно становиться тепло.

Немаловажно будет проверить батарейки в пультах и в ключах. На морозе они разряжаются быстрее, поэтому есть риск не запуститься с автозапуска.

До этого стало известно, что обязательно нужно чистить под капотом машины.

Так, на поверхности мотора не должно быть никакой жидкости. Если вы заметили подтеки на двигателе, то следует обратиться к специалистам для выявления причин и устранения проблем.

Накопившаяся грязь под капотом может задерживать влагу, ухудшать теплообмен и нарушать работу электрооборудования. Самый безопасный способ удалить пыль — струей сжатого воздуха. Но мыть двигатель с помощью спецхимии самостоятельно не стоит — лучше отдать машину на СТО, где такую процедуру проведут без вреда для вашего автомобиля.

Также следует проверить и заменить воздушный фильтр. Это поможет улучшить работу двигателя.

Кроме того, следует убедиться, что радиатор не забит грязью. Если есть необходимость — очистить его.

Важно осмотреть проводку и убедиться, что на ней нет повреждений и она не загрязнена.

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