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Инвесторы ошиблись в прогнозах курса акций Tesla

Акции Tesla неожиданно для инвесторов выросли в цене на 12%

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Tyrone Siu/Reuters

Акции американского производителя электроавтомобилей Tesla выросли в цене на 12%, значительно превысив имевшиеся прогнозы. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Увеличение стоимости акций произошло после публикации в среду отчета о доходах компании за третий квартал. Tesla смогла оправиться от сложного второго квартала и превзошла ожидания Уолл-стрит по прибыли на акцию. Так, прибыль на акцию составила $0,72, превысив прогноз инвесторов в $0,60.

В то же время доход компании оказался несколько ниже ожидаемого. В конце третьего квартала он составил $25,18 млрд, слегка не дотянув до прогнозировавшихся $25,43 млрд.

Глава Tesla Илон Маск на пресс-конференции заявил о достигнутых компанией в третьем квартале рекордных показателях и выразил надежду, что Tesla станет самой прибыльной компанией в мире.

20 октября сообщалось, что Tesla проверит автопилоты 2,4 млн своих автомобилей в США из-за риска ДТП.

Ранее полиция Калифорнии отказалась ездить на автомобилях Tesla.

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