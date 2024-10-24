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В центре Москвы два автомобиля врезались в здание после гонок

Два автомобиля столкнулись и выехали на тротуар в центре Москвы

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Depositphotos

На улице Спиридоновка произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого машины оказались на тротуаре. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

По данным департамента, авария случилась в районе дома №24/1. В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в районе ДТП не затруднено.

По информации Telegram-канала SHOT, авария произошла в результате ссоры владельцев машин. Они устроили гонки, но не справились с управлением, врезались друг в друга и влетели в фасад здания.

По данным канала, в результате произошедшего одного из автомобилистов госпитализировали. Владелец второй машины получил помощь на месте.

Накануне ДТП произошло на улице Красный Октябрь в Курске. По данным полиции, автобус ПАЗ столкнулся с двумя автомобилями. Травмы получили пять пассажиров автобуса, а также водители обеих легковушек. Пострадавших доставили в больницу. Ведомство поделилось кадрами с моментом аварии.

Ранее мужчину раздавило припаркованной машиной, за которой он надеялся спастись от наезда другой.

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