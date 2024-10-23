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Российские ученые создали уникальную подвеску для автомобилей

В РФ создали уникальную подвеску, которая подстраивается под неровности дороги

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Jimmy Yan/Shutterstock/FOTODOM

Ученые ВолгГТУ разработали «умную» автомобильную подвеску на основе алгоритма, позволяющего автоматически подстраиваться под неровности дороги. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что основным недостатком амортизаторов является фиксированная жесткость, что оказывает влияние на снижение плавности хода автомобиля. Для решения этой проблемы ученые разработали комбинированную демпфирующую систему (КДС), объединяющую несколько типов амортизаторов: гидравлические, воздушные, фрикционные, инерционные и динамические. Такая комбинация позволяет создавать подвески с переменной жесткостью, автоматически адаптирующиеся к текущим условиям движения.

Благодаря этому движение автомобиля становится более плавным и комфортным.

До этого исследователи из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова разработали клей, который пригоден для строительства дорог из любого подручного материала.

«Новое связующее соединит в монолит различные компоненты — пески, супеси, глины, мелкие каменные фракции и крупные булыжники. Изготовленный таким образом блок толщиной в 40–60 мм может без труда выдерживать проезжающий по нему легковой автомобиль», — говорится в сообщении.

Клей позволит производить оперативный ремонт дорог общего назначения. Кроме того, состав позволяет построить дорогу, которая сама биодеградирует через некоторое время после того, как в ней отпала надобность.

Ранее сообщалось, что российские ученые придумали систему, предсказывающую поломки автомобилей.

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