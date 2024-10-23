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На российском рынке появился самый надежный в мире внедорожник Toyota

ЗР: самый надежный внедорожник Toyota 4Runner продают в РФ за 11,6 млн рублей

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Toyota

Новый рамный внедорожник Toyota 4Runner предлагается сейчас в России в единственном экземпляре по цене 11,6 млн рублей. Об этом сообщает «За рулем». Автомобиль признан экспертами из США самым надежным в мире.

«Модификация TRD Pro отличается мощным сварным багажником на крыше и глубоко переработанной подвеской с 2,5-дюймовыми амортизаторами Fox и специальными пружинами TRD, позволяющими водителю еще увереннее чувствовать себя на любом покрытии и даже там, где нет никаких дорог», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что автомобиль оснащен 4,0-литровым атмосферным двигателем V6 мощностью 273 л.с., пятиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал пять важных недостатков кроссовера Mazda CX-3.

«Из мелких болячек: быстро ломается газовый упор двери багажника, связано это с внутренней коррозией. Иными словами, однажды дверь опустится самопроизвольно. Прочие неполадки связаны с электроникой — сбоят головное устройство, беспроводная зарядка телефона, некорректно работают системы предупреждения о столкновении и выезде за пределы полосы», — написал Зиновьев.

Также у автомобиля до 2017 года наблюдались проблемы с герметичностью шлангов тормозной системы, слабым местом также считается обгонная муфта в трансмиссии. Автомобили Mazda CX-3 в России официально не продавались, но их выбор есть на вторичном рынке. Приобрести такой кроссовер можно по цене от 1,63 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Changan представил гибрид пикапа и купе-кроссовера.

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